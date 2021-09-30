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السعودية تتعهد بمواجهة تغيّر المناخ وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية

شددت السعودية على دورها الفاعل والتزامها في مواجهة تغيّر المناخ، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا، مشيراً إلى وجود العديد من المبادرات التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، مثل مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تتعهد بمواجهة تغيّر المناخ وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية
السعودية تتعهد بمواجهة تغيّر المناخ وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية

شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في منتدى الابتكار لخفض الانبعاثات (Zero-and Low-Emission Innovation Forum ) الذي يقام عن بعد خلال الفترة 27 – 29 سبتمبر، بحضور عددٍ من المهتمين والمتخصصين في الشأن البيئي والمحافظة على المقومات الطبيعية البحرية.

وأكد الجاسر أثناء كلمته في المنتدى على الدور الفاعل للمملكة، والتزامها في مواجهة تغيّر المناخ، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا، مشيراً إلى وجود العديد من المبادرات التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، مثل مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال برنامج طموح للطاقة المتجددة الذي سيولد 50 من طاقة المملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حيث تجلى حرص المملكة واهتمامها من خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، كما كون أول فريق عمل بيئي، إلى جانب إطلاق مبادرتين عالميتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعاب المرجانية.
وأِشار معاليه إلى أهمية التعاون كدول ومنظمات واتخاذ جميع الإجراءات للحد من الانبعاثات، وتوفير الدعم الكامل لجهود المنظمة البحرية الدولية (IMO)، لتنفيذ إستراتيجياتها ومساعيها المتعلقة بذلك.
وقال: سعدت اليوم بتوقيع 3 مبادرات لدعم جهود المنظمة البحرية الدولية (imo)، وهذا يؤكد التزامنا في المملكة في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة البحرية.

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