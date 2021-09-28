وكالة ستاندرد أند بورز: شركات النفط الوطنية ستكسب من تحولات قطاع الطاقة

أشارت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن شركات النفط الوطنية والشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في وضع أفضل من معظم نظيراتها العالمية لمواجهة التأثير المتزايد والمتسارع لتحول الطاقة. وبالأحرى نعتقد أن هياكل الملكية الإقليمية، التي تستفيد من الملكية الحكومية ومن الدعم المتوقع من الحكومات السيادية الثرية عموماً – والحاصلات على درجات عالية من التصنيف الائتماني – توفر إطار لمواكبة التحولات الضرورية، والمكلفة في بعض الأحيان، الناجمة عن تحول الطاقة، مما يساعد على التخفيف من الاضطرابات المفاجئة. ويدعم ذلك الاحتياطيات الكبيرة والوفيرة، ووضوح التدفق النقدي، وأوضاع التكلفة التنافسية التي تملكها الشركات، وتحديداً شركات النفط الوطنية.

تدعم البيانات حول الأسعار وجهة نظرنا بأن السوق حالياً لا يأخذ بالحسبان مخاطر تحول الطاقة على شركات النفط الوطنية وعمليات الطاقة المملوكة للدولة من منظور إقليمي، حيث إن تكاليف التمويل في قطاع الطاقة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن القطاعات الأخرى في منطقة الخليج. بالنسبة للمستثمرين، يبدو أن تحديات تحول الطاقة لا تعيق – من منظور ائتماني بحت – المنافع من الملاك السياديين الداعمين. ومع ذلك، نلاحظ أن هذا ينطبق بشكل خاص على شركات النفط الوطنية والكيانات المرتبطة بالحكومة من المنتجين منخفضي التكلفة والذين لديهم احتياطات كبيرة ويمكن أن يستفيدوا من علاقات قوية مع حكوماتهم السيادية ذات الصلة. بالمقابل، يواجه المُصْدرون مثل مزودي خدمات حقول النفط وشركات النفط الأصغر حجماً آجال استحقاق تمويل بتكاليف أعلى.

تقوم الشركات في المنطقة أيضاً باتخاذ العديد من المبادرات المتصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة. هذا يدعم وجهة نظرنا أنه على الرغم من أن المنطقة بوضع تنافسي أفضل وتدفق نقدي جيد إلا أنها ليست منفصلة تماماً عن القطاع. لذلك، نعتقد أن التوازن قد يتغير بمرور الوقت وسنستمر في مراقبة تطور تكاليف التمويل للشركات في قطاع الطاقة في منطقة الخليج.