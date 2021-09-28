بـ 80.15 دولار للبرميل، نفط برنت في ذروة لم يشهدها منذُ 3 سنوات

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين لليوم الخامس على التوالي ، حيث بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 وقفز فوق 80 دولارًا ، مع قلق المستثمرين من تقلص الإمدادات بسبب زيادة الطلب في أجزاء من العالم.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.47 دولار أو 2٪ لتبلغ عند التسوية 75.45 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ، بعد ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته بنهاية العام لخام برنت بمقدار 10 دولارات إلى 90 دولارًا للبرميل. تقلصت الإمدادات العالمية بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من اندلاع متغير دلتا لفيروس كورونا وإعصار إيدا الذي ضرب الإنتاج الأمريكي. اقرأ أكثر “ستستمر قيود الإمداد الأمريكية في زيادة أسعار النفط ، حيث ستظل الانقطاعات المرتبطة ببرنامج إيدا تؤثر على الإمدادات الأمريكية في الربع الأول من عام 2022.”

قال منتجون وتجار في مؤتمر صناعي إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول أوائل العام المقبل مع تعافي الاقتصاد ، على الرغم من أن طاقة التكرير الفائضة قد تؤثر على التوقعات. اقرأ أكثر