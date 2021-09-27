برنت يقترب من 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف زيادة الطلب

طوكيو -(رويترز) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي إذ يقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام برنت 1.14 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد الخام الأمريكي 1.11 أو 1.5 بالمئة إلى 75.09 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ يوليو تموز بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة “لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق”.