محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

بـ 76.19 دولار للبرميل، النفط يحقق مكاسب كبيرة مع تراجع المخزونات الأمريكية

نيويورك- رويترز: أغلقت أسعار النفط على مكاسب بأكثر من اثنين في المئة اليوم الأربعاء بعد أن هبطت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات وتعافي نشاط التكرير من عواصف ضربت منطقة ساحل الخليج الأمريكي مؤخرا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ 76.19 دولار للبرميل، النفط يحقق مكاسب كبيرة مع تراجع المخزونات الأمريكية
بـ 76.19 دولار للبرميل، النفط يحقق مكاسب كبيرة مع تراجع المخزونات الأمريكية

وعلى الرغم من تذبذبات أثارتها أرقام اقتصادية أمريكية مؤخرا، تعافى إجمالي الطلب على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الجائحة عند حوالي 21 مليون برميل يوميا، غير بعيد عن ذروة 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييدس في هيوستون “أسعار النفط الخام ما زالت تلقى دعما من تعافي الطلب حول العالم واستمرار السحب من المخزونات.”

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.83 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.19 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.74 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتغلق عند 76.19 دولار للبرميل.
وتستمر عودة المنشآت النفطية في خليج المكسيك إلى الإنتاج ليرتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 500 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.6 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة.
وقال وزير النفط العراقي إن أوبك وحلفاءها يعملون على الحفاظ على أسعار النفط قرب 70 دولارا للبرميل بينما يتعافى الاقتصاد العالمي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا