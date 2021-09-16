أرامكو تموّل أول مصنع سعودي في عمليات حفر آبار النفط والغاز

ويعدّ التمويل بقيمة 3.75 مليون ريال جانباً من استراتيجية “واعد”، بهدف تمكين الشركات السعودية الناشئة التي توفر البدائل للمنتجات المستوردة، وخلق فرص العمل المحلية للشباب السعودي، ودعم الأعمال التي تضمن توسع اقتصاد للمملكة.

وتعتزم الشركة من خلال خططها صناعة مركب “بروميد الكالسيوم”، وهو عبارة عن مادة يتم استخدامها لتنظيم ضغط آبار النفط والغاز خلال حفرها في الحقول البرية والبحرية. وتخطط “سيكو” البدء بإنتاج ما يصل إلى 4 آلاف طن من هذه المادة سنوياً من خلال مصنع تقوم بإنشائه في منطقة الجبيل على مساحة قدرها 15 ألف متر مربع.

وقال أحمد الخويطر، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة “سيكو”، والبالغ من العمر 38 عاماً: “بحلول الربع الأخير من العام المقبل 2022، نطمح بأن نصبح المورد الأول لمركب أساسي تستخدمه “أرامكو” وشركات النفط والغاز الأخرى في المملكة. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه محلياً، ويطيب لنا أن نعرب عن جزيل شكرنا لمركز “واعد” على دعمهم لمشروعنا الرائد محلياً”.

وتقوم أرامكو بشراء السلع والخدمات من الموردين المحليين، وستكون “سيكو” مورّداً يحظى بدعم “برنامج تعزيز القيمة المضافة لقطاع التصنيع المحلي” (اكتفاء) من أرامكو، لتصبح من خلال ذلك مؤهلة لتوفير منتاجتها لشركة”أرامكو”.

من جهته، قال مشاري السبيعي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “سيكو”: “بصفتها المورد الأول لمادة بروميد الكالسيوم في المملكة، ستتمتع شركتنا بمكانة قوية تؤهلها لتزويد سوق المملكة. وسنحصل على مادة البروم، المكون الرئيسي لمركب بروميد الكالسيوم، من مصدر سعودي. وبهذه الطريقة سيكون منتجناً محلياً تماماً بنسبة 100%”.

وأضاف: “تنتمي سيكو إلى الجيل الجديد من مصنعي الكيماويات السعوديين الذين بدأوا إنتاج مجموعة من المواد المتخصصة التي يتم استيرادها. وفي العادة يستورد مركب بروميد الكالسيوم من الصين وروسيا والهند”.

واختتم السبيعي حديثه بالقول: “إننا نفخر بلعب دور حيوي في توطين سلسلة التوريد من خلال هذه المبادرة، ونتطلع إلى تحقيق التوسع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المزيد من التنوع في إنتاج المركبات الكيمياوية”.

وتعدّ “سيكو” واحدة من 10 شركات مصنعة للمواد والمركبات الكيماوية في “واعد” التي تضم 72 شركة ناشئة ممولة بالقروض التي يقدمها المركز. ويمثل صانعو المواد الكيميائية 10% من برنامج قروض “واعد” حتى الآن، ومن المرجح ارتفاع هذه النسبة بالتوازي مع نمو صناعة الكيماويات المحلية المتخصصة في المملكة.

وقال المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد”: “إننا نركز على دعم الشركات السعودية الناشئة المستدامة والقابلة للتطوير مثل “سيكو” التي يمكنها سد فجوة استراتيجية في اقتصاد المملكة. ومن خلال دعم هذه الشركات، يمكننا الإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل المحلية للسعوديين في المستقبل”.

وأضاف: “إن حرصنا على توفير فرص العمل والابتكار يمثل جوهر جولة واعد لريادة الأعمال التي أطلقناها في 6 سبتمبر في الجبيل. وسنزور خلال هذه الجولة التي ستتواصل لثلاثة أشهر خمس مدن أخرى، وهي: ينبع وجدة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة”.

يشار إلى أن “واعد” يخطط لتوفير المزيد من القروض والمنح لمجموعة مختارة من رواد الأعمال في المملكة ممن يقدمون طلباتهم خلال الجولة. وعلاوة على ذلك، سيتم النظر في بعض المقترحات لاستغلال رأس المال الجريء على النحو الأمثل في المستقبل.

ويمكن لرواد الأعمال في السعودية تقديم طلباتهم خلال الجولة عبر الموقع الإلكتروني: www.waed.net/roadshow.