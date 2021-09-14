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Posted inطاقة

إنشاء مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح غرب السعودية

ضمن سعي الهيئة الملكية، في مدينة ينبع غرب السعودية، لتنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية المملكة 2030، وقعت الهيئة ، اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إنشاء مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح غرب السعودية
إنشاء مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح غرب السعودية

ووقعت الهيئة الملكية بينبع، اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية بقيمة استثمارية بلغت ( 145 مليون ريال)، وذلك لإقامة مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح، إذ تعد هذه الصناعة إضافة نوعية لمدينة ينبع الصناعية، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وأن يوفر 145 فرصة عمل جديدة.
يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في تنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

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