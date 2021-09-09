أرامكو وهانيويل يعززان سبل الاستخدام التجاري لإدارة العمليات الرقمية عالميا

المشروع المقترح يتيح المئات من فرص العمل في المملكة ضمن إطار الالتزام برؤية السعودية 2030

وستعتمد التقنية الرقمية بالكامل على الاستفادة من نظام (المصنع الرقمي) لأرامكو والمعرفة التقنية والميدانية الخاص به في عمليات المصنع بالكامل، إلى جانب خبرات هانيويل العالمية والرائدة في تطوير البرمجيات. ومن المقرر أن يتم طرح التقنية في السوق في إطار مشروعٍ مشترك بين الشركتين، وستشكل حلّاً تكاملياً لأنظمة البرمجيات بهدف تقليل الوقت المستغرق في تحقيق القيمة للعملاء.

وستوفر باقة (المصنع الرقمي) الأدوات والممارسات والعمليات التي تحتاجها الشركات الصناعية لإدارة عملياتها بفعالية أكبر، كما ستسهم بتسريع عملية التحول الرقمي المستدام وإطلاق مبادرات التميز التشغيلي في جميع القطاعات. وسيؤكد هذا الكيان الديناميكي على تطوير ونشر حلول تكنولوجيا العمليات واستشارات التحول الرقمي.

ومن المتوقع أن يوفرهذا المشروع المشترك أكثر من 500 فرصة عمل في السعودية على مدى خمس سنوات من إطلاقه، ما يدعم برنامج (اكتفاء) لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، والذي صممته أرامكو لتطوير القوة العاملة والاقتصادية في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نبيل النعيم، الرئيس التنفيذي للتقنيات الرقمية في أرامكو : “تواصل أرامكو برنامجها الخاص بالتحول الرقمي في إطار سعيها إلى تصدر مشهد شركات الطاقة التي تعتمد الحلول الرقمية في العالم. ونهدف إلى توسيع خبراتنا لتشتمل القطاعات الصناعية في جميع أنحاء العالم، من خلال ريادة الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة عالمياً. وستعمل هذه الشراكة على دعم المحتوى المُطور محلياً ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة، وتوسيع النظام البيئي الصناعي الرقمي للمملكة، فضلاً عن تنمية المواهب الرقمية وتعزيز مرونة أرامكو”.

كما سيطور المشروع المشترك حلولاً وخدمات تقنيةً تسمح للشركات الصناعية بدمج بيانات الشركة والتصنيع عبر النطاق الكامل لجميع عمليات المصنع، مما يساهم بتحقيق عائدات أكبر وتقليل زمن التعطل وتحسين نمو الاستدامة والإنتاجية. وستجمع الحلول التقنية بين عمليات الشركات ذات المستوى العالمي وتطبيقات تحسين المصنع من خلال هيكلية متطورة توفر تصوراً متكاملاً.

من جهتها، قالت كي دالارا، الرئيس التنفيذي لشركة “هانيويل كونكتد إنتربرايز”: “يعود تاريخ التعاون بين هانيويل وأرامكو إلى أكثر من 60 عاماً، وقد أثمر عن دفع مسيرة الريادة الصناعية التي تقودها المملكة نحو الأمام من خلال التقنية والابتكار. وتشكل مذكرة التفاهم هذه أحدث إنجازات رحلتنا وستوفر قيمةً هائلة للقطاع، إذ ستجمع أعمال وعمليات وتقنيات نظام (المصنع الرقمي) لشركة أرامكو وخبرات إدارة عمليات التصنيع الرقمية مع تاريخ هانيويل في مجال البرمجيات الصناعية وحلول تحليلات البيانات الكبيرة”.

ويسلط التعاون الضوء على التزام أرامكو وهانيويل برؤية المملكة 2030، والتي وضعت خارطة طريق وطنية لتحويل السعودية إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية. وتركز الرؤية على تطوير وظائف مدعومة بقاعدة معرفية واسعة وتقنيات عالية تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد السعودي لدخول مشهد المنافسة العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن حضور هانيويل في المملكة يعود إلى أكثر من ستة عقود، واستمرت العلاقة بين أرامكو وهانيويل بالنمو منذ أن اشترت الشركة السعودية أول منتجات هانيويل في عام 1948. وحققت الشركتان العديد من الإنجازات المهمة معاً، بما فيها تركيب أول أنظمة التحكم الموزعة من هانيويل في منشأة السفانية التابعة لأرامكو في بداية الثمانينات وافتتاح مركز تقني متكامل في وادي الظهران للتقنية في عام 2012. ويستند إعلان اليوم إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين هانيويل وأرامكو في عام 2017، لتسليط الضوء على دور إنترنت الأشياء الصناعي من هانيويل في دعم رؤية السعودية 2030.