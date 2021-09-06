سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.96%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%، ما يعادل 0.70 دولار أمريكي، ليصل إلى 71.91 دولاراً أمريكياً للبرميل.