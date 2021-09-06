سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.96%

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.98%، ليستقر عند 68.61 دولاراً أمريكياً.
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%، ما يعادل 0.70 دولار أمريكي، ليصل إلى 71.91 دولاراً أمريكياً للبرميل.