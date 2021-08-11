محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inطاقة

أسعار النفط ترتفع أكثر من 2%

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس أكثر من 2%، إثر مؤشرات على تزايد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2%
أسعار النفط سجلت تراجعاً أمس بحوالي أربعة بالمئة، إثر ارتفاع الدولار الأمريكي.

فقد قفزت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.59 دولاراً، أي 2.3 بالمئة، لتسجّل عند التسوية 70.63 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.81 دولاراً، أي 2.7 بالمئة، لتنهي الجلسة عند 68.29 دولاراً للبرميل.

يُذكر أن أسعار النفط سجلت تراجعاً أمس بحوالي أربعة بالمئة، إثر ارتفاع الدولار الأمريكي.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.66 دولار، أي 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارا للبرميل.

كما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أي 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارا للبرميل.

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