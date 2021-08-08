أرامكو السعودية تتفوق على التوقعات بنتائجها المالية وتقفز 288% بالربع الثاني

واشار بيان أرامكو إلى تحقيقها صافي دخل من 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) وبلغت توزيعات الأرباح التي دفعتها الشركة في الربع الثاني من عام 2021 عن الربع الأول من عام 2021 مقدار 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي)، وستدفع توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني من العام الجاري في الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن صافي الربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 153.5% لتصل إلى 312.35 مليار ريال، مقابل 123.23 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2021. وقالت إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3518 ريال.

وتاريخ الأحقية هو 15 أغسطس على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق