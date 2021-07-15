فرض رسوم على الواردات الأكثر تسببا لتلوث الجو في أوروبا

وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجيا بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.

وتم تقديم الخطط أمس الأربعاء بهدف إلى مواكبة السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي وتأتي ضمن حزمة إجراءات تشريعية باسم “لائق لنسبة 55%” أو “Fit for 55”. وهي خطط تساعد على بلوغ الاتحاد الأوروبي لأهدافه في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55٪ بحلول عام 2030.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وافق النواب الديمقراطيون على فرض ضريبة كربون على الدول الملوثة وجاء ذلك ضمن خطة الحزب الديمقراطية للميزانية والبالغة 3.5 ترليون دولار وتتضمن تعرفة كربون فضلا عن مبادرات عديدة للمناخ بحسب نيويورك تايمز. وتزامن التحرك الأمريكي أمس الأربعاء مع كشف الاتحاد الأوروبي لخططه لفرض ضريبة كربون على الواردات، وهي أسلوب جديد لحماية التصنيع المحلي مع الضغط على الدول الأخرى لتقليص الانبعاثات المسؤولة عن رفع حرارة الكرة الأرضية.

واقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد ذاتها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجيا بشراء “شهادات انبعاثات الكربون”.

كما اقترحت فرض ضريبة تدريجية على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل انبعاثات هذا القطاع الذي كان يستفيد من إعفاء كامل لوقود الطائرات وفقا ليورو نيوز.

وسيفرض هذا الرسم الذي يعفى منه طيران الأعمال والشحن، تدريجيا على مدى عشر سنوات بينما سيتم رفع الحد الأدنى المستهدف لاستخدام الوقود الحيوي في الطائرات وستختفي “تصاريح التلوث” المجانية التي يتمتع بها القطاع اعتبارا من 2026، حسب هذه الخطة.