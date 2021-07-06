أوبك + مصير واحد واختلاف رؤى

أثارت أسعار النفط بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من جائحة كوفيد-19، ليُلخص تجدد الارتفاع للنفط الخام بدقة الرواية الأوسع حول الانكماش، أن يضخم شعور الاحتياطي الفيدرالي بالحاجة الملحة لتشديد السياسة النقدية، يشحنها المحادثات المتوترة بين أوبك وحلفاؤها حول كيفية قياس تخفيضات الإنتاج إلى قلب صفقة مؤقتة لتعزيز الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى منعطف خطير على نطاق واسع من المخاطرة، قد يسحب الأسهُم والنفط والأصول الأخرى الحساسة في رد الفعل خطرة قد يزيد المنتجين من الإمدادات ويرسلون النفط الخام في النهاية نحو الانخفاض، إذا ما غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة تحالف “أوبك+” الذي نشأ عام 2016، ويجعل المستثمرين حذرون أيضًا بشأن الآثار طويلة المدى للأزمة التي كان على إثرها إلغاء اجتماع تحالف البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع، ليكون أثرها على الأسعار مباشرة، ارتفاع برنت 1.2 % ويتخطى 77 دولاراً للبرميل، وزيادة خام غرب تكساس 1.3 % وتخطى 76.20 دولار للبرميل، مما يعني أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج من أغسطس المقبل لن تحدث، لإشارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى الغموض المرتبط بمسار الوباء والإنتاج من إيران وفنزويلا وفق قوله أن: «التمديد -لقيود الإنتاج لـ 8 أشهر إضافية- هو الأصل وليس الفرع». مع ضرورة تحقيق توازن «بين أخذ إجراءات تتعامل مع وضع السوق الآن، ولكن أيضاً تمسك بالأمور، بحيث إنك تكون قادراً على التفاعل مع الأمور الأخرى عند حدوثها… فإذا أراد الجميع زيادة الإنتاج لا بد من تمديد مدة الاتفاق»، الذي اعترضت عليه الشقيقة الإمارات.

بعد توافق مع السعودية وأعضاء أوبك + على زيادة الإنتاج لمليوني برميل يوميًا اعتبارًا من 8 : 12/2021، ليكون رفض التمديد حتى نهاية عام 2022 بدلاً نهاية أبريل 2022، وتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 ملايين برميل يوميًا، والذي سبقه اتفاق خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا من مايو 2020، للتخفيف من أثر الوباء، مع خطط لتقليصها بالتدريج.

إن لكل دولة رؤيتها فالإمارات تتحدث عن خط الأساس، وهو المرجعية التي تُحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه.. لأنها استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، وقد جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جدا في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات، وهو ما جعلها تتحفظ هي وأذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا.. حيث كان خط الأساس المستخدم لحساب حصتها من الخفض عند 3,17 مليون برميل في اليوم لا يعكس في الواقع قدرتها الكاملة، بعدما وصلت إلى أكثر من 3,8 مليون برميل في اليوم في أبريل 2020، عشية تخفيضات كبرى في الإنتاج أقرها التحالف لمواجهة الأزمة الناجمة عن الوباء، وتؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كون لكلاهما نفس المستوى المرجعي المحدد على 11 مليون برميل في اليوم.

غالبا ما يثير موضوع احترام الحصص سجالا في اجتماعات “أوبك+” الذي يحرص على جدية ومصداقية اتفاقه، الذي ينشر بانتظام “معدل الامتثال” للمجموعة بأكملها ويتابع عن كثب هذه التعويضات.

إذاً الخلاف ليس سعودي إماراتي فإنتاج المزيد وخصوصا تصدير المزيد من النفط هو في الواقع أمر مغر لخزينة كل دولة عضو، لنجد تلاعب المغرضون بلا فهم لمواقف أكبر حليفين اقتصاديين بالمنطقة، حيث “بنى البلدان تحالفا إقليميا يجمع بين القوة المالية والعسكرية لخوض صراع يمنى، وغيرها في أماكن أخرى.

خالد الجاسر