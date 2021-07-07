السعودية: تكثيف للصناعات التحويلية

في المنطقة الشرقية من البلاد دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة، مصنع “ساميف” للصناعات المعدنية، الذي شيّد في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة (60600) متر مربع.

ونوّه أمير المنطقة بالدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي في المملكة من الدولة، والمبادرات الكبيرة والمتعددة التي تقدمها لدعم القطاع وتطويره، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة لتهيئة المدن الصناعية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه المشاريع.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة المصنع سعد العيسى، أن المصنع يعد أحد مشاريع شركة إمكان القابضة، الذي يقام في المنطقة الشرقية ويعمل فيه (600) موظف وموظفة، منهم نسبة كبيرة من أبناء وبنات الوطن.

وبين العيسى أن المصنع سينتج العديد من الهياكل المعدنية للمباني والأبراج والجسور، وكذلك صناعة الصهاريج والخزانات، والعديد من المنتجات النوعية الأخرى، التي ستوفر منتجات نوعية لقطاعات متعددة لشركة النفط والغاز، وشركات البتروكيماويات، وقطاع الطاقة والمياه وقطاع التعدين.

يذكر أن زيادة المصانع غير المرتبطة النقطة في السعودية، تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يساعد على خلق الآلاف من فرص العمل والكفاءات الجديدة في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات التحويلية الجديدة، كما تشير إليه مبادرات السعودية 2030.