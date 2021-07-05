حراك اقتصادي مستمر في السعودية وتدشين أول مصنع للزجاج في الشمال

ودشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته التفقدية للمدينة الصناعية بمنطقة حائل، شمال السعودية، أول مصنع لإنتاج الزجاج بالمنطقة الذي يصل إجمالي الاستثمارات فيه إلى ما يقارب 16 مليون ريال ويقع على مساحة تقارب الـ7 آلاف م²، ويمثل قيمة مضافة للقطاع الصناعي باعتباره الأول من نوعه في منطقة حائل والثاني في مناطق شمال المملكة، مما سيسهم في سد احتياج تلك المناطق بشكل عام، إضافة إلى التطلع إلى التوسع في تصدير منتجاته إلى الدول المجاورة.

ووقف الوزير خلال الزيارة على عدد من المشروعات الصناعية القائمة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بحائل، حيث استهل برنامجه بزيارة مصنع شركة تلدين للحلول البلاستيكية التي يصل حجم استثماراتها إلى 525 مليون ريال لإنتاج أنابيب ومواسير بلاستيكية، عوازل بلاستيكية، صناديق وطبليات بلاستيكية، وخزانات بلاستيكية، ثم مصنع شركة لدنك العالمية باستثمارات 25 مليون ريال على مساحة 13834 م² لإنتاج أبواب ونوافذ pvc، بالإضافة إلى مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية لإنتاج أدوات مضادة حيوية وحموضة، مُسكّنات، مُلينّات خافضة للحرارة، وأدوية متنوعة تسهم في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن مصنع فيصل مهدي للزجاج الذي قام بتدشينه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة “مدن” يعدُ مثالاً للمشروعات النوعية المملوكة لروّاد الأعمال بمدننا الصناعية.

وأضاف أن المشروع مُتخصصٌ في إنتاج السيكوريت، الدبل جلاس، الزجاج المرمل، والزجاج العازل الحراري، ويستهدف التصدير للخارج، مبيناً أن المدن الصناعية تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة نظراً للإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات والحلول التمويلية التي توفرها “مدن” لشركائها الصناعيين، وروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأكد أن استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تعمل على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة في المدن الصناعية، وذلك ضمن المبادرات الموكلة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية بحائل أُنشئت عام 2003 على مساحة 3,880 ملايين م² منها 3 ملايين م² مساحات مطوُّرة تضم 107 عقود صناعية وخدمية بين قائم ومنتج وتحت الإنشاء والتأسيس.

وبين أنها تحتض العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: المنتجات الغذائية، الصناعات التحويلية الأخرى، المنتجات الصيدلانية، منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، منتجات المطاط والبلاستك، المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، المعدات الكهربائية، صنع الملبوسات، صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، صنع الأثاث، وصنع الفلزات القاعدية.

ولفت السالم النظر إلى أن المدينة الصناعية بحائل يوجد بها 12 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500م²، فيما يجري إنشاء 24 مصنعاً جاهزاً بمساحة 450 م² لكل وحدة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأن “مدن” أكملت خدمات البنية التحتية شاملةً شبكات: مياه الشرب، تصريف الأمطار، الصرف الصحي، شبكات الكهرباء، إنارة الشوارع، وتأهيل الطرق الرئيسة، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية بحائل تتميز بقربها من مطار حائل الدولي على مسافة 15كم، ومن محطة قطار حائل على بعد 60 كم.

بدوره، أوضح المؤسس والمدير العام للمشروع فيصل مهدي التبيناوي، أن المدينة الصناعية بحائل تُشكل بيئة رائعة لكل مستثمر يرغب في تحقيق عوائد ربحية مجزية، حيث يمكن البدء في النشاط الإنتاجي بإجراءات سهلة وزمن قصير وبأقل تكاليف تشغيلية ممكنة، مقدماً شكره لوزير الصناعة والثروة المعدنية على تدشينه للمشروع ودعمه لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه سيعمل على أن يكون المصنع مسهماً فاعلاً في تحقيق التنمية بمنطقة حائل.

يذكر أن “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 تهتم بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.