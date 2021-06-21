أسعار النفط ترتفع مع تعليق مباحثات الاتفاق النووي الإيراني

إلا أن نمو الأسعار يواجه ضغوطا من مخاوف طلب ضعيف على الخام في السوقين الأمريكية والأوروبية، مع بدء موسم العطلات الصيفية، وتخفيف قيود السفر العالمي من تبعات جائحة كورونا وفقا لوكالة الأناضول.

وعند الساعة (07:38 ت.غ) صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.29 بالمئة أو 22 سنتا إلى 73.74 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.35 بالمئة أو 25 سنتا إلى 71.53 دولارا للبرميل.

واختتمت، الأحد، في العاصمة النمساوية، فيينا، “الجولة 6” من المفاوضات للعودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وقال إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إن اتفاقا تم بين المشاركين على تأجيل المباحثات لحين إجراء مشاورات بين ممثلي الدول وحكوماتهم على أن يتم تحديد الجولة المقبلة في وقت لاحق لم يحدد بعد.

وإيران، تنتج حاليا 2.45 مليون برميل يوميا من النفط، مقارنة مع متوسط 3.86 ملايين برميل يوميا قبل العقوبات الأمريكية، وتطمح لزيادة الإنتاج فوق 6 ملايين برميل يوميا بعد رفع العقوبات.