أول إصدار صكوك من “أكوا باور” بمدة 7 سنوات يسجل أدنى سعر وحجم اكتتاب مضاعف بمقدار 1.8 مرة

أعلنت “أكوا باور” اليوم، عن نجاحها في جمع 2.8 مليار ريال سعودي من خلال طرح لصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات، يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمثل الطرح الأول من نوعه لشركة “أكوا باور” في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة، التي استحوذت على 30% من إجمالي حجم الإصدار. وأدى الطلب القوي على هذا الإصدار إلى وصول حجم الطلبات 1.8 ضعفاً عن قيمته البالغة 2.8 مليار ريال سعودي.

تم إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100-125 نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة) وسايبور مدته 6 أشهر. وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب لشركة “أكوا باور” تخفيض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.

تعد الصفقة الأولى من نوعها لشركة “أكوا باور” منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 50% من أسهم الشركة العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين الشركات الوطنية الرائدة من التحول إلى شركات رائدة إقليماً وعالمياً، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

تعليقاً على هذا الإعلان الهام، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”: “يمثل نجاح الإصدار دليلاً على حجم الثقة التي تتمتع بها سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية والأسس الائتمانية القوية التي تحظى بها “أكوا باور”، والتي كان لها الفضل في استقطاب مجموعة متنوعة من كبار المستثمرين. كما يعد هذا الإصدار بمثابة تصويت ثقة من قبل المستثمرين إزاء قدراتنا على اقتناص الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة والأسواق النامية الأخرى. ويعزى ذلك في مجمله إلى نموذج أعمالنا التعاقدي الخالي من المخاطر، إلى جانب تنوعه الجيد عبر اعتماده على تقنيات ومناطق جغرافية مختلفة”.

وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في “أكوا باور”: “استناداً إلى نموذج أعمالنا الشامل والقوة التشغيلية التي تتمتع بها محفظة أصولنا العالمية، فإننا نحظى بمكانة جيدة تتيح لنا مواصلة تحقيق دخل ثابت طويل الأجل وتدفقات نقدية فائقة يمكن التنبؤ بها. ويأتي هذا الإصدار بمثابة تكريم وإشادة من قبل السوق للقوة الأساسية التي تتمتع بها “أكوا باور” ورؤيتها للنمو التي تسير وفق أسعار نهائية تنافسية، الأمر الذي يجعلنا ندين بالامتنان لمستثمرينا. وتلتزم “أكوا باور” من جانبها بتعزيز فرص نمو أسواق المال في المملكة العربية السعودية”.

من جانبه، صرح كاشف رنا، المدير المالي لشركة “أكوا باور” قائلاً: “تشكل هذه الصفقة أهمية بالغة لكل من “أكوا باور” وسوق المال في المملكة عموماً، خاصة من حيث التوقيت والتسعير، وكذا من منظور تنويع قاعدة المستثمرين. ويمثل نجاح هذا الإصدار المدعوم بتكلفة تمويل وشروط مناسبة مرحلةً جديدةً في تنويع مصادر تمويل شركتنا بما يتوافق مع نمونا المستقبلي، وتعزيز مسيرتنا القوية في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق ومسؤول للمجتمعات في المملكة وحول العالم”.

عمل كل من “إتش إس بي سي السعودية” و “سامبا كابيتال” كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل “إتش إس بي سي” وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع. وعملت مكاتب “نورتون روز فولبرايت” في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت “ألين آند أوفري” (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل شركة خشيم ومشاركوه”.