قفزة جديدة في أسعار النفط مع تعافي الطلب

قفز المتوسط الشهري لسعر خامات «أوبك» إلى 69.42 دولاراً للبرميل خلال يونيو 2021، وذلك بحسب أحدث التوقعات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما يعني زيادة سعر الخام بنسبة 3.8%، مقارنة بمتوسط السعر المسجل في مايو من العام ذاته بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأغلق خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عامين، حيث يتجاوز الطلب على النفط ما تضخه البلدان المنتجة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” التي أشارت اليوم إلى أن نفط غرب تكساس وصل في نيويورك إلى 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2018 ونقلت عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة “فيتول” أكبر شركة نفط مستقلة في العالم: “هناك تصور في السوق أن السيطرة لصحال (أوبك +). سيستغرق إنتاج النفط الأمريكي وقتًا طويلاً للعودة إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل تفشي فيروس كورونا”.

ويظهر الرصد الخاص بحركة الأسعار في سوق النفط العالمي أن سعر خام «أوبك» في طريقه لاختراق حاجز 70 دولاراً خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سينعكس بنتائجه الإيجابية على اقتصادات جميع الدول، في مقدمتها الدول المصدرة.

وكانت أسعار النفط تلقت دعماً في الآونة الأخيرة من القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء «أوبك» مع كبار المنتجين المستقلين، الذي تقرر خلاله الاستمرار في سياسة ضبط الإمدادات في السوق، وذلك إضافة إلى توقعات بتواصل التحسّن في معدلات الطلب على الذهب الأسود في الفترة المقبلة.

وفضلاً عن البيانات الإيجابية الصادرة عن سوق العمل الأميركية لأسعار النفط الخام، فإن انخفاض سعر صرف الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام، شكل دعماً إضافياً، حيث يصبح النفط المُسعّر بالدولار أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

يشار إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت في ختام جلسات التداول في الأسواق الآجلة (عبر بورصة نيويورك التجارية Nymex وبورصة انتركونتيننتال ICE ) الأسبوع الماضي، إذ أنهت عقود خام «برنت» تسليم شهر أغسطس 2021 جلسات التداول، الجمعة الماضي، مرتفعة بنسبة 0.81%، لتبلغ 71.89 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019. كما أنهت عقود خام «غرب تكساس» الأميركي تسليم شهر يوليو 2021 جلسات التداول مرتفعة بنسبة 1.18% ليتحدد سعر التسوية عند 69.62 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2018.