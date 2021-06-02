النفط بأعلى مستوى له في 15 شهرا بـ 71 دولارا للبرميل

ولقيت الأسعار دعما من توقعات بارتفاع الطلب على الوقود أثناء الموسم الصيفي للسفر بالسيارات في الولايات المتحدة، بينما وافقت مجموعة “أوبك+” على زيادة تدريجية في الإنتاج.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 70.25 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 71.34 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من مارس 2020.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.72 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات صينية تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بأسرع وتيرة هذا العام في مايو.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على مواصلة تخفيف تدريجي لتخفيضات الإمدادات أثناء اجتماعهم اليوم بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعاف في الطلب وزيادة محتملة في الإنتاج الإيراني.

وقررت “أوبك+” في أبريل إعادة 2.1 مليون برميل من إمدادات الخام إلى السوق في الفترة من مايو إلى نهاية يوليو، متوقعة زيادة في الطلب على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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