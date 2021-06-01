أين ستكون استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة؟

وعن أهم تحولات مشهد الطاقة المتجددة هذا العام وما بعده، تجيب كلوديا بالقول:”نتوقع أن نرى خلال العشرين عامًا القادمة، 83 جيجا واط من الطاقة المتجددة والنظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتم طرحها عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتزامن مع توقع بدء تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية بنحو 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

علاوة على ذلك، فإننا نتوقع أن تشكل الطاقة المتجددة والنظيفة 34٪ من إجمالي استثمارات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2026.أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فلا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تحول الطاقة بفضل قيامها بمجموعة كبيرة من المشاريع المتطورة، إذ تشمل هذه المشاريع مشروع الطاقة الشمسية في الظفرة بقدرة 2 جيجا واط في أبو ظبي والمرحلتين الرابعة والخامسة لمنشأة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي والتي حالياً قيد التطوير.

وقد شهدت أسعار تعريفة الطاقة الشمسية انخفاضًا تدريجيًا ملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين من 1.69 سنتًا / كيلوواط ساعة في نوفمبر 2019 إلى 1.35 سنتًا / كيلوواط ساعة في أبريل 2020. وأهم إعلان صدر عن المملكة العربية السعودية هو توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبذلك فقد تم تسجيل رقم قياسي عالمي لتعريفة الطاقة الشمسية بأكثر من سنت واحد لكل كيلوواط / ساعة.

وخلال الأسبوع الافتتاحي لقطاع معرض الشرق الأوسط للطاقة، والذي ركز على الطاقة المتجددة والنظيفة، سمعنا من معالي الوزير سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات الذي شدد على أهمية مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجديدة لتزويد الطاقة وتوصيلها مع التأكيد على التزام دولة الإمارات باقتصاد منخفض الكربون.

كيف ترون حجم الاستثمارات بالطاقة وماهي أبرز توجهات الشركات لمواجهة حالة عدم اليقين؟

يتوقع خبراء الصناعة أن يصل إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1 تريليون دولار أمريكي بين عامي 2019 و2023. وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، هناك خطط لاستثمار 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 في قطاع الطاقة، فيما يتوقع أن يصل الرقم في السعودية إلى 124 مليار دولار أمريكي، وفي البلدان الأخرى من دول مجلس التعاون الخليج، ستستثمر عمان والبحرين والكويت في استراتيجيات وخطط الطاقة الوطنية الخاصة بكل منها. وباختصار، فإن هناك التزام محدد من قبل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة للاستثمار مع مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون التي تتصدر جدول الأعمال، وسيتم استثمار ما يقدر بنحو 13.3 تريليون دولار أمريكي في أصول توليد الطاقة الجديدة لتمويل أكثر من 15000 جيجا واط من المحطات الجديدة حتى عام 2050 لوضع الحجم الهائل لقطاع الطاقة المتجددة العالمي المتوقع في المنظور الصحيح.

ما هي أبرز محاور وعناوين المعرض لهذا العام؟

يؤكد الحدث الافتراضي التزام معرض الشرق الأوسط للطاقة بتوفير فرص التواصل الإيجابية لصناعة الطاقة، حيث سيتم تسليط الضوء من خلاله على أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتوزيع والطاقة الحرجة والاحتياطية واستهلاك الطاقة وإدارتها، إذ أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات الطاقة المذكورة أعلاه نموًا هائلاً في هذه المنطقة وحول العالم، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات وتقوم البلدان والشركات الخاصة بتطبيق أحدث التقنيات والاستفادة من أحدث الاتجاهات في كل قطاع.

كما يركز الحدث على إقامة الشراكات وتقديم الرؤى والقدرة على الحصول على أحدث الحلول، حيث ستعمل المنصة على ربط المستخدمين بآلاف العملاء والشركاء وجهات الاتصال المحتملين عبر سوق الطاقة.

ما هي الجوانب المفيدة في عقد المؤتمر بالأسلوب الافتراضي؟

يتمثل دورنا في ربط النظام البيئي للطاقة بأكمله، ونحن على ثقة تامة من أننا سنفعل ذلك من خلال النسخة الافتراضية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، حيث نمتلك مجموعة رائعة من خبراء الصناعة والشركات الرائدة وفرص التواصل لجمع مجتمع الطاقة العالمي معًا في حدث واحد

هذا وسيتضمن الحدث الافتراضي عبر الانترنت الذي يستمر لمدة أربعة أسابيع وجود محادثات تقنية وطاولات مستديرة تفاعلية وحلقات نقاش وجلسات قيادة الفكر ومقابلات عن بُعد، كما ستشمل فرص التواصل اجتماعات المشترين المستضافة والدردشات والجلسات الجانبية والاجتماعات الشخصية وجلسات التواصل السريع.

من جهة أخرى ومن أجل إعطاء أهمية قصوى وقيمة أكبر لفعالية الحدث الحضوري لجميع أصحاب المصلحة، فقد قررنا الترحيب بعودة مجتمع الطاقة الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل 2022 لأن سوق الطاقة يمكن أن يتوقع رؤية مدى حجم النسخة الحية من المعرض والتي أصبحت الصناعة تتعرف عليها من خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة، وذلك عندما سنجتمع مرة أخرى حضورياً في دبي بالفترة الممتدة ما بين من 7 إلى 9 مارس 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي.