هيئة كهرباء ومياه دبي تسجل براءة اختراع لنظام توحيد شحن السيارات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد

سجّلت الهيئة براءة اختراع جديدة عن نظام مبتكر طوره الباحثون في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة متخصص في محطات الشحن الذكية للسيارات الكهربائية. ويتيح النظام شحن جميع أنواع السيارات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد، سواءً السيارات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر. ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان، حيث تقوم محطة الشحن بتكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة، لتجري عملية شحن جميع السيارات الكهربائية عبر نظام واحد. وقد أسهم هذا النظام المبتكر بتسجيل الهيئة براءة اختراع جديدة.

انتهت الهيئة من تركيب ما يقارب 300 محطة من محطات “الشاحن الأخضر” لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتعمل الهيئة على إنشاء محطات جديدة في منطقة حتا، حيث يوجد حالياً 3 محطات في مركز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة- فرع حتا ومحطة اينوك والمكتبة العامة. كذلك استكملت الهيئة تركيب محطتين في مكتب موقع أكسبو دبي، فيما تعمل على تركيب 15 محطة في كل من جناح الفرص، جناح الاستدامة وجناح التنقل لخدمة السيارات الكهربائية والهجينة لزوار المعرض.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوعة من منصات الخرائط الرقمية مثل خرائط جوجل(Google Maps) ، وخرائط آبل (Apple Maps) وفورسكوير(Four Square)، وفاكتشوال (Factual)، وتقنية وات ثري ووردس (What3Words)، و “” (GIS2)، ومنصة “كريم”، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية ((TomTom و Here Maps))، بالإضافة إلى منصات محطات الشحن المخصصة ( (Plugshareو (Electromaps) وYellowmaps)).

وتزامناً مع برنامج التعقيم الوطني وفي إطار التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أطلقت الهيئة بالتعاون مع “اينوك” و “أدنوك” برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة بالشحن السريع للسيارات الكهربائية في محطات الوقود المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي.