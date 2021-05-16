5 ملايين دولار دفعتها خطوط أنابيب وقود أميركية فدية لاستعادة ملفاتها

وأشارت بلومبرغ إلى أن شركة «كولونيال» دفعت الفدية «في غضون ساعات بعد الهجوم الذي وقع يوم 7 مايو وسرق مهاجمون قرابة 100 غيغابايت من البيانات وقاموا بتشفير شبكة الشركة التي تتضمن برامج عقود البيع وإصدار الفواتير، ولا يوجد دليل على تعرض أنظمة عمليات ضخ الوقود في الأنابيب للاختراق وهي غير موصولة بأنظمة تقنية المعلومات.

يأتي ذلك على عكس ما زعمته تقارير إخبارية بأن الشركة لا تنوي الخضوع لمطالب المخترقين وأنها لن تسدد فدية.

تم اكتشاف الهجوم على خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 8 آلاف كيلومترات، وهو الأكبر في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، وتسبب الاضطراب في نقص الوقود ومشاهد من الفوضى في عشرات الولايات.

وأفادت شبكة «بلومبرغ» أيضاً، بأن مصدرين قالا، إن الأموال تم تحويلها بعملة رقمية لا يمكن تعقبها، وأنه بمجرد تسلم القراصنة للفدية، قاموا بتزويد الشركة بأداة لفك التشفير لاستعادة شبكة الكومبيوتر المعطلة لكن العملية كانت بطيئة جدا مما اضطر الشركة لاستخدام النسخ الاحتياطية من بياناتها لاستعادة عمل النظام.

وينقل خط الأنابيب عادة 100 مليون غالون يومياً من البنزين والديزل ووقود الطائرات. وسلط الهجوم الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية لمهاجمي أجهزة الكومبيوتر على بعد آلاف الأميال.

وتسبب الإغلاق في نقص الوقود وإعلان حالة الطوارئ من ولاية فرجينيا إلى فلوريدا؛ مما دفع مصفاتين إلى الحد من الإنتاج وشركات الطيران لإعادة تنظيم عمليات إعادة التزود بالوقود.

وطمأن الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين عبر الإنترنت بأن الوقود في طريقه إلى جنوب وشرق البلاد مع إعادة فتح خط الأنابيب والتنازل عن القيود المفروضة على الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري لتسهيل الإمدادات.