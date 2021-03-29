الإمارات: شراكة لتعزيز الابتكار في العمليات التشغيلية للأبنية

تأتي هذه الشراكة بين الطرفين لتجسّد المعنويات المتنامية للمستهلكين، والمدفوعة بزيادة التركيز على استخدام الطاقة والاستدامة والتحوّل الرقمي.وبموجب الشراكة، سيتم إثراء محفظة خدمات أو دي إس الحالية بنظم إدارة الطاقة والمباني (BEMS) الرائدة من شركة إيزي آي أو التابعة لشركة جونسون كونترولز. وتمتلك تشكيلة إيزي آي أو من المنتجات ونظم إدارة الطاقة والمباني القدرة على جمع عدة بروتوكولات مثل Sox وBACnet وWeb API، وتساعد في إنشاء نموذج متكامل ومتصل لعمليات البناء. ويمكن إضافة هذه التقنية مفتوحة المصدر بكل سلاسة إلى أي منصة إدارة، وبغض النظر عما إذا تم نشرها بالاقتران مع بنية تحتية مسبقة، أو كتثبيت داخل نظام جديد.

وفي تعليقه على الشراكة مع جونسون كونترولز، أكد سانجيف بهاتيا، رئيس مجلس إدارة إس بى جروب، على التحدّي المتمثل في التوفيق بين البروتوكولات المتميزة للبائعين، والتراخيص البرمجية لتحقيق كفاءة الطاقة والاستدامة على مستوى المحفظة؛ وقال: “تعتبر إيزي آي أو نقلة نوعية في إدارة الطاقة. وفيما يستعد القطاع العقاري في الإمارات لمستقبل مستدام اعتماداً على منهجية مدفوعة بالتكنولوجيا، تزداد الحاجة لحلول مثل إيزي آي أو نظراً لقدرتها على مساعدة العملاء والمهندسين والمقاولين في الدولة، وتحسين الوفورات وأداء الأصول، وتعزيز راحة المستخدمين عبر سلسلة القيمة العقارية بأكملها، وعلى نطاق المحفظة.

وأضاف أن أو دي إس جلوبال تبذل جهدها لتحقيق تكامل الأصول لأنطمة متعددة بأسلوب سلس وفعال من حيث التكلفة، وبشكل قابل للتطوير، للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة ووفورات الطاقة. وانطلاقاً من الشراكة مع شركة ابتكارات رائدة مثل جونسون كونترولز، يمكننا تقديم ابتكارات فريدة تنهض بمستوى السوق العقارية في الإمارات عبر إمكانات جديدة”.

وقد أصبحت مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التقنية المتميزة أمراً شائعاً في سوق أتمتة المباني، والتي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 273 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. وترسّخ الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمحور رئيسي لمثل هذه التطورات، حيث يجمع قادة السوق من حول العالم وشاغلو الوظائف من المنطقة مواردهم، ويسهل صانعو السياسات فرص تحقيق منظومة بيئية مواتية، فيما يقود العملاء مسيرة التركيز على الاستدامة.