أسعار النفط تقفز مع أنباء إغلاق قناة السويس وبيانات أوروبية قوية

أضافت العقود الآجلة في نيويورك لترتفع بما يصل إلى 3.4٪ بعد جنوح سفينة ، مما أعطى السوق مهلة بعد هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير. على الرغم من الجهود المبذولة لتحريك السفينة ، إلا أنها قد تغلق الطريق لأيام ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع بحسب بلومبرغ.

عزز النفط الخام أيضًا من خلال البيانات الاقتصادية الإيجابية حيث سجلت أوروبا زيادة قياسية في إنتاج المصانع. أدى ذلك إلى تراجع حدة المخاوف الجديدة في جميع أنحاء المنطقة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن انخفضت أسعار النفط بنحو 12٪ في أقل من أسبوعين وسط تراجع الطلب وتسوية صفقات الشراء. انقلب النطاق الزمني الفوري لخام برنت أيضًا إلى هيكل هبوطي للمرة الأولى منذ يناير. قد يؤدي الهبوط الأخير في أسعار النفط إلى الضغط على أوبك + لبذل المزيد لمحاولة وقف الانزلاق ، مع اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر مايو.

وقال بيارن شيلدروب ، كبير محللي السلع في SEB AB: “الأمر كله يتعلق بقناة السويس ، وكذلك اللابين الجدد الذين يحاولون الدخول إلى النفط مرة أخرى بعد البيع المكثف”. “لا يزال الوضع غامضًا من حيث عمليات الإغلاق والطفرات وتأخيرات بدء التطعيم.”

كثيرا ما تستخدم ناقلات النفط قناة السويس التي تنقل النفط الخام من أكبر المصدرين في العالم في الشرق الأوسط إلى العملاء في جميع أنحاء أوروبا.

وعلق بدن سفينة الحاويات إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر (1300 قدم) محصوراً في القناة يوم الثلاثاء ، مما تسبب في توقف ما لا يقل عن 100 سفينة.

وعبرت قرابة 19 ألف سفينة عبر القناة في عام 2020 ، وفقًا لهيئة قناة السويس – بمعدل 51.5 سفينة يوميًا.