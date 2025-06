تخزين الطاقة الشمسية في القرن 21 بالاستفادة من محرك سترلينغ

تتميز الطاقة الشمسية الحرارية بأنها أكثر كفاءة (90%) من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (حد أقصى 20% أو أقل)في إنتاج الطاقة الكهربائية، فماذا عن تخزين ناتج الطاقة الشمسية؟

1- بدلا من تخزين الكهرباء في حالة الألواح الشمسية الكهروضوئية، ببطاريات الليثيوم باهظة الكلفة، يمكن مع حلول الطاقة الشمسية الحرارية تخزين الطاقة بأسلوب محرك سترلينغ كما هو الحال في مشاريع في دبي والمغرب

2-تعتمد حلول الطاقة الشمسية ذات الكفاءة العالية على المرايا لتوجيه أشعة الشمس وتركيزها على نقاط محددة، والتي يشار لها باصطلاح CSP الذي يشير إلى الطاقة الشمسية الحرارية المركزة التي تصهر كتل ألمنيوم أو ملح لتخزين الحرارة وتحويلها إلى تيار كهربائي.

3- يتم تطويع الطاقة الشمسية لرفع درجة الحرارة في كتلة ألمنيوم توصل إلى محطة لمحرك سترلينغ الذي يولد الكهرباء من خلال تحويله درجات الحرارة العالية نتيجة تلقيه سخونة الألمنيوم المنصهر.

4- يمثل محرك سترلينغ أداة هامة في عملية تخزين الطاقة الشمسية ليكون حلاً مستداماً لتوليد الطاقة نظرا لكفاءة عمله دون الحاجة لصيانة لسنوات عديدة.

5- محرك سترلينغ الحراري هو آلية قديمة عمرها 200 سنة لكنها أصبحت اليوم تتكامل مع أحدث حلول توليد الطاقة كما هو الحال مع مشاريع تقام حاليا في أبو ظبي ودبي ودول عديدة أخرى وتكون آلية عمله هي توجيه البخار أو الغاز الساخن لتشغيل المحرك لإنتاج الكهرباء في مولد كهربائي فيه.

We are proud to be part of Masdar City's innovation hub – one of the leading sustainable urban developments. With four of our TES.POD's already on-site, we look forward to bringing reliable and affordable renewable energy to Abu Dhabi.https://t.co/bychp1oRXP pic.twitter.com/GP0SICTrPg

