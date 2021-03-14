تسريع الرقمنة في عام 2021 وارتباطها بالاستدامة

في العام الماضي، كانت الحقيقة التي يدركها العاملون في قطاع التكنولوجيا جليّةً بشكل واضح وهذا الأمر ساعد في نشر حالة الارتياح الشديد للمجتمع ككل. ففي حين تسببت جائحة “كوفيد-19” في اضطراب الحياة اليومية، في جميع أنحاء العالم، بمستوى لم نشهده منذ جيل أو أكثر، بدى من الواضح أن هذا الاضطراب كان أكثر صعوبة لولا الطبيعة الرقمية للكثير من الأنشطة اليومية في حياتنا. فقد تجاوزت البيانات كونها حجر الأساس للصناعة، وأصبحت الآن، كالمياه والطاقة، عاملاً لا غنى عنه في نمط الحياة الحديثة.

إن عصرنا المتصل بالشبكة كان العامل الأساسي في استمرار التعاون بين زملاء العمل من خلال الأدوات الإنتاجية السحابية، واستمرار العملاء في التسوق من خلال خدمات البقالة عبر الإنترنت، واستمرار عمليات مشاركة المعلومات الطبية الحيوية مع أولئك الذين يحتاجونها، وأيضاً استمرار اللقاءات بين الأصدقاء وأفراد العائلة وجهاً لوجه حتى في ظل أشد عمليات الإغلاق صرامة.

حصدت العديد من الشركات، خاصة تلك العاملة في مجال الخدمات الاحترافية، الفوائد المرجوة من الرقمنة من خلال استمرارها في العمل عن بُعد كما لو أن مكاتبها لا تزال مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي. وهذا لا يعني بالضرورة، أن جميع الشركات كانت مستعدة جيداً لهذا الحدث غير المتوقع. حيث اضطُرت كثير من الشركات إلى طرح جميع الخطط التي كانت تلوح في الأفق بسرعة، ونقل خدماتها إلى السحابة وخلقها طرقاً تساعد الموظفين في الوصول إلى البيانات الحيوية، وتحقيق ما تم التخطيط له للسنوات القادمة بين عشية وضحاها. وكشف تقرير صادر عن “مؤسسة البيانات الدولية” (IDC) أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا سيرتفع بنسبة 2.8٪ ليصل إلى 77.5 مليار دولار في عام 2021، بينما سيتحسن الإنفاق على عمليات التحول الرقمي من 25٪ إلى 37٪ من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2024. وهذا ما أكّده الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت”، ساتيا نادالا، بقوله: “شهدنا ما يعادل “عامين” من التحول الرقمي في غضون شهرين”.

جميع الدروب تؤدي إلى البيانات والطاقة

في حين أن وتيرة التغيير هذه جديرة بالملاحظة في حد ذاتها، فمن المحتمل أننا لم نبدأ بعد في حساب عواقب تسريع التحول الرقمي هذا. ومن المبالغ القول، بأن الرقمنة هي مجرد واحدة من مجموعة اتجاهات مترابطة ستغير بالفعل طريقة العمل في عالمنا الحالي، ولكن الوباء أدى إلى تسريع الجدول الزمني لهذا التغيير بشكل ملحوظ.

لفهم السبب وراء ذلك، نحتاج إلى النظر في حقيقة أنه بالإضافة إلى استبدال أو إعادة تشغيل الأنظمة الحالية بالتكنولوجيا القائمة على مراكز البيانات، فإن الرقمنة هي دائماً أيضاً نقل للطاقة من نظام إلى آخر. فوتيرة العمل من المنزل المرتفعة نتيجة التباعد الاجتماعي تعد مثالاً رائعاً على ذلك، في حين أن متطلبات الطاقة للحوسبة السحابية قد ارتفعت على الأرجح نتيجةً لذلك أيضاً، ومن المؤكد أن أولئك الذين يدعمون خدمات المؤتمرات عبر الفيديو قد قاموا بذلك، فقد حل هذا محل التنقل الذي كان على نطاق واسع المدى مدعوم مباشرة باستهلاك المشتقات النفطية. وبالمثل، يتيح شراء البقالة عبر الإنترنت طرق توصيل أكثر كفاءة بدلاً من العديد من الرحلات الفردية، كما أن البيع بالتجزئة عند الطلب يلغي نفقات الطاقة للإنتاج الزائد والتخزين، كما تقلل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من الحاجة إلى تشغيل العقارات المالية وصيانتها.

إذن، فإن رقمنة الأنظمة هي أيضاً عملية كهربة هذه الأنظمة. جنباً إلى جنب مع كهربة أنظمة النقل والصناعة والمباني، فإن هذا يفسر التوقعات بأن الاحتياجات الإجمالية للكهرباء في الشرق الأوسط ستزداد بشكل كبير خلال السنوات القادمة. في حين أن هذا قد يبدو في ظاهره بمثابة خبر سيئ لأهدافنا المناخية، إلا أن الحقيقة هي أن تحويل الطلب نحو الأنظمة المكهربة سيحفز الطلب على اعتماد الطاقات المتجددة، والتي أصبحت الآن أرخص بشكل عام لكل واط ساعي مقارنة ببديلاتها من الوقود الأحفوري. وبالإضافة إلى كونها أكثر كفاءة بطبيعتها في استهلاك الطاقة، بفضل الطبيعة عالية الكفاءة للسيليكون الحديث، فإن الرقمنة تفتح طرقاً لتقليل انبعاثات الكربون كون الانبعاثات الناتجة عنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بانبعاثات الشبكة ككل.

من الرقمنة إلى الكهرباء إلى الطاقة المتجددة: تنغلق هذه الدورة مرة أخرى على نفسها في حقيقة أن الطاقة المتجددة تتطلب أنظمة رقمية لتوليدها ونقلها وتخزينها واستخدامها بشكلٍ فعال. في حين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية هما الآن طريقتان ذو كفاءة عالية واقتصادية لتوليد الكهرباء، إلا أنهما بطبيعتهما أقل قابلية للتنبؤ وأقل ثباتاً من التوليد المعتمد على الوقود الأحفوري. لذلك ستكون الأنظمة الرقمية مطلوبة للاستجابة بسرعة لتقلبات الإنتاج، كما ستلعب الطاقة الموجودة في هذه الأنظمة دوراً في إدارة أداء الشبكة. وبالفعل، يتم استخدام مخازن الطاقة مثل أنظمة النسخ الاحتياطي لمراكز البيانات والبطاريات الاحتياطية للمساعدة في موازنة تردد الشبكة وأدائها.

مع تسارع عمليات التحول الرقمي وعمليات الكهربة وتبني مصادر الطاقة المتجددة، ستصبح هذه الترابطات أعمق وأكثر ديناميكية، وهذا الالتقاء في الاتجاهات هو دورة حميدة تُسرِع نفسها بنفسها.

الرقمنة والاستدامة في آن واحد

مع استمرار هذه الدورة، أتوقع أننا سنرى الفرق بين هذه الاتجاهات يبدأ في التلاشي. ففي أيامها الأولى، عندما كانت رقمنة النظم تعني بناء البنية التحتية لمركز البيانات في مكان العمل، كان يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالرقمنة بشكل مستقل إلى حدٍ كبير عن اعتبارات الطاقة. وبمرور الوقت، أصبحت تطبيقات مراكز البيانات مهمة للغاية، بحيث أصبحت تلك القرارات تعتمد على جودة الطاقة وتوافرها وموثوقيتها من أجل ضمان استمرار التشغيل. وفي يومنا الحالي، أصبحت البيانات والطاقة من الاعتبارات المشتركة، حيث تتخذ الحكومات قرارات سياسية حول الطاقة مع وضع عمليات نشر مركز البيانات في الاعتبار، ويخطط مشغلو مراكز البيانات بدورهم للبناء وفقاً لقدرة الشبكة.

بتتبع هذا التحول نحو المستقبل، قد نرى الرقمنة والاستدامة أصبحا في كثير من النواحي مصطلحان مترادفان. فحصة احتياجات الطاقة الإجمالية التي تذهب إلى مراكز البيانات والشبكات تنمو بسرعة، وهذا من شأنه أن يدفع ويدعم تسريع اعتماد الطاقة المتجددة. بعيداً عن كونها مخاوف متنافسة، ستكون السحابة هي الطريق للتخلص من انبعاثات الكربون، والعكس صحيح.

في بداية عام 2020، كانت الكثير من عمليات التحول الرقمي الذي حدثت كانت موجودة فقط في شكل تخطيط متوسط إلى طويل الأمد، وهو هدف تجاري مثالي لا يزال يخضع للقدرة والظروف المواتية. ولكن الجائحة سارعت من تبني هذه العمليات وجعلها ضرورة فورية بطرق لم يكن أحد يتوقعها. اليوم، تلوح عمليات كهربة الأنظمة واعتماد المصادر المتجددة بالمثل في أفق التخطيط، وتخضع للضوابط والقوانين حيث يتم تحويلها بصبر إلى واقع.

وعلى مدى السنوات القادمة، سنرى كيف يتدفق التأثير المتتالي للرقمنة المتسارعة عبر جميع أنظمتنا الأساسية، مما يترك لنا نهجاً مختلفاً للغاية وأكثر استدامة للكرة الأرضية.