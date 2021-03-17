دبي: تدشين محطة الطاقة شمس بكلفة 562 مليون درهم وبقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير

ويقول سعيد الطاير: “نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطة التحويل “شمس” جهد 400132 كيلوفولت في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة شبكة نقل الطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.”

وأوضح الطاير أن القيمة الاجمالية لمشاريع شبكة نقل الكهرباء تحت الانشاء في الهيئة تزيد عن 8.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع محطة “شمس” بلغت 562 مليون درهم، وقد تم تنفيذ مشروع محطة “شمس”، والذي تضمن أكثر من مليوني ساعة عمل آمنة دون إصابات، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة رغم التحديات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، حيث تم استخدام طائرات الدرونز لمتابعة سير العمل عن بعد على مدار الساعة مع الترتيب لزيارات ميدانية افتراضية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة مع الحفاظ على أمن وسلامة جميع العاملين.

وأشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، أن محطة “شمس” تتضمن أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، موضحاً أن تدشين محطة التحويل الجديدة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400132 كيلوفولت في دبي إلى 24 محطة، إضافة إلى 3 محطات أخرى تعمل الهيئة على تنفيذها حالياً.

يشار إلى أن المشروع نفذته شركة “ايه بي بي لينكسون” (ABB Linxon) ويتم استخدام أحدث أنظمة التحكم والحماية في محطة “شمس” التي تتضمن 14 مفتاحاً معزولاً بالغاز جهد 400 كيلوفولت و28 مفتاحاً معزولاً بالغاز جهد 132 كيلوفولت، و4 محولات 400132 كيلوفولت بقدرة 2020 ميجافولت أمبير.