الشارقة : إطلاق مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لابتكارات الطاقة

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTI Park) “مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لابتكارات الطاقة”، ويأتي ذلك بهدف تفعيل الشراكات في مجالات البحوث والطاقة عبر تسهيل وتسريع الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة، منها استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي عليها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، وذات بصمة كربونية منخفضة. وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، جنبا إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال تبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وسبل مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري اللذان يمثلان هاجساً مستقبلياً للعالم أجمع لتأثيرهما المباشر على البشرية، بهدف المساهمة في صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وترسيخ ريادة وتنافسية الإمارات عالمياً.

وقد تم تنظيم فعالية اطلاق المركز افتراضيا عبر تقنيات الاتصال المرئي حضره معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وعدد من رؤساء قطاعات التكنولوجيا وشركات النفط العالمية وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في شركات صناعة الطاقة.

وسيكون هذا المركز الذي يتخذ من مجمع الشارقة للابتكار مقراً له بمثابة البوابة الإقليمية للابتكار ونمو الأعمال في قطاع الطاقة، حيث سيتم تفعيل الشراكات والتعاون مع كافة اللاعبين الرئيسيين وعنوانا للحلول والتحديات في هذا القطاع. اذ سيتم عبر المركز إطلاق وتوسيع وتسويق المشاريع التكنولوجية من خلال مبادرات متعددة كالمسرّعات وبرامج التعاون، كما سيتم العمل على تطوير رأس المال البشري وتعزيز الشراكة التفاعلية بين القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية.

حيث يتعاون مجمع الشارقة للابتكار مع شركة استشارات الابتكار الإسبانية Barrabés.biz “برابس” في بناء مركز ابتكار الشرق الأوسط لابتكارات الطاقة الذي سيشرك ألمتخصصين وكافة القطاعات ذات العلاقة للانخراط في المركز وممارسة الأعمال بطريقة فعالة ومستدامة بالإضافة إلى دعم مطوري الطاقة المتجددة للنمو وسط المنافسة المكثفة وتقديم الخدمات التي ستلبي تحديات السوق الجديدة.

العبور للخمسين عاماً المقبلة

وقد أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن امتلاك دولة الإمارات العربية المتحدة المعرفة ومراكز الابتكار يجعلها أكثر قدرة على العبور للخمسين عاماً المقبلة محمّلة بالإنجازات النوعية، وأن رفد أبناء الوطن بمهارات المستقبل المبنية على مفهوم الابتكار والابداع والتميز في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الطاقة، يشكل أولوية على أجندة حكومة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، بهدف المساهمة في صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وترسيخ ريادة وتنافسية الإمارات عالمياً.