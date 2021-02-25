الإمارات: تصنيع مولدات إنتاج المياه من الهواء

وقع مجلس التوازن الاقتصادي وشركة تروس سيز الهندسية مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط الشركة لتطوير تقنيات انتاج الماء من الهواء بغرض استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية.

وتتميز هذه التقنية لشركة سيز السويسرية – والحاصلة على أكثر من أربع براءات اختراع – بتطورها التكنولوجي واستخدامها أحدث التقنيات الهندسية لإنتاج المياه من الهواء.

وقع المذكرة كل من زعل زايد المنصوري المدير التنفيذي للتطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي وعلي الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تروس سيز الهندسية في جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرضي أبوظبي الدولي للدفاع (أيدكس 2021) والدفاع البحري (نافدكس 2021) واللذين أقيما بأبوظبي.

وسيقوم مجلس التوازن الاقتصادي – والذي يضطلع بدور أساسي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب المذكرة، بدعم الخطط الطموحة لشركة تروس سيز الهندسية لإنشاء وتصنيع مولدات إنتاج المياه من الهواء للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة سيز السويسرية.

وقال زعل زايد المنصوري عقب التوقيع أن الاتفاقية تنبع من التزام مجلس التوازن الاقتصادي بدعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الدفاعية والأمنية وتطوير قدراتها للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة.

من جهته قال علي الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تروس سيز الهندسية “فخورون بالدعم الذي نتلقاه من توازن مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستساهم في تمكين الشركة من تطوير قدراتها وامكانياتها في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تلبي الاحتياجات الأساسية لعملائها المدنيين والعسكريين.

وأوضح ان التقنيات الجديدة للشركة تقوم على تطوير مولدات لإنتاج الماء من الهواء بالتعاون مع الشركة السويسرية سيز (TROOSS SEAS) حيث يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية كاشفا عن ان الشركة تخطط لإنتاج 3,000 مولد بسعة 30 لتر في اليوم لكل واحد خلال الخمسة أعوام القادمة.