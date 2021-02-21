الصين وتحركات العجوز العقيم

أحرز أصحاب القارة العجوز نصراً مؤزراً وقد يكون تدريجياً في مناح مهمة كالوصول إلى السوق الصينية، كأكبر شريك تجاري متخطية في ذلك الولايات المتحدة بعدما أعاقت جائحة كوفيد-19 عجلة الاقتصاد الأمريكي فيما استعاد الاقتصاد الصيني زخمه، ليعمل على تحرير الاستثمار، والتنمية المستدامة، خلال الاتفاقية الشاملة للاستثمار التي أبرمها الطرفان ديسمبر الماضي، وفي اليوم نفسه الذي وقّع فيه التكتل اتفاقية التجارة اللاحقة لبريكسيت، ليكون الاتفاق الأول حبراً على ورق، رغم حصول الاتحاد الأوروبي على ضمانات بالوصول إلى السوق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والاتصالات والمالية والحوسبة السحابية والخدمات المالية والرعاية الصحية، وهي قطاعات مهمة، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية أمام بكين.. نتيجة تقليص القيود المفروضة على أسهم رأس المال، والعوائق الصينية تجاه الشركات الأوروبية، وتعزيز فرص المنافسة والتشديد على قواعد حماية البيئة.. لتلتزم الصين بـ”التنفيذ الفاعل” لقواعد منظمة العمل الدولية التي سبق أن صادقت عليها، ليكتسي التقارب “أهمية اقتصادية كُبرى”، بالتزام الصين توفير “مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الأسواق لمستثمري الاتحاد”، والعمل من أجل المصادقة على الاتفاقات الأساسية (للمنظمة)، بينها تلك الخاصة بالعمل القسري..

كل ذلك يراه المشرعون وأعضاء المجلس الأوروبي أنه تم التوصل إليه على عجل قبيل انتهاء فترة تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد.. بل وحذروا بأنه يستحيل إجبار الصين على تحسين سجلها على صعيد حقوق العمال، واعتماد حكومة بكين على “نظام السخرة وإدارته” لاستهداف الأويغور، وغيرهم من أبناء الأقليات المُسلمة في إقليم شينجيانغ.. كما يتوقع أن يستغرق إنجاز الاتفاق المبدئي بصيغته النهائية أشهرا، لمصادقة كل الدول الأعضاء في التكتل عليه، وكذلك البرلمان الأوروبي، لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيد بكين بالمعايير الدولية للعمالة شكل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

على أي حال، لا يمثل محتوى الاتفاقية الشاملة للاستثمار إلا جزءً من القصة، فالصين غالبا لا تحترم تعهداتها الثنائية، وما حدث مع كوريا الجنوبية وأستراليا خير مثال.

فرغم ارتباطها معهما باتفاقية ثنائية شاملة للتجارة الحرة، فرضت الصين أخيرا قيودا على الواردات الأسترالية بسبب ضغائن سياسية في الأساس “من ذلك مثلا، احتجاج الصين على قرار أستراليا بحظر شركة هواوي الصينية من المشاركة في مشروع شبكات الجيل الخامس من الاتصالات في أستراليا، ودعوات الأخيرة لإجراء تحقيق مستقل لاستقصاء جذور جائحة مرض فيروس كورونا 2019، ثم فرضت الصين عقوبات اقتصادية شديدة على سيئول 2016 بنشر منظومة دفاعية أمريكية مضادة للصواريخ داخل حدودها.. فهل تفي الصين بتعهداتها مع الاتحاد الأوربي؟!!.

رغم تأكيد الرئيس الصيني إن الاتفاق “يبرهن تصميم الصين وجديتها في إتاحة انفتاح واسع النطاق”، بل ووصف شي جينبينغ أوروبا وبلاده بأنهما “أكبر قوتين وسوقين وحضارتين في العالم”، ثم أعلن فون دير لاين في تغريدة أن “هذا الاتفاق سيحافظ على مصالحنا وسيروج لقيمنا الأساسية، إنه يؤمن لنا رافعة للقضاء على السخرة”.

خالد الجاسر