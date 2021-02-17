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بداية وصول العاصفة جويس إلى لبنان و سوريا وشمال السعودية

العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح ستستمر وفق تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية لغاية يوم الجمعة المقبل وستصل لكل من فلسطين والأردن وشمال السعودية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بداية وصول العاصفة جويس إلى لبنان و سوريا وشمال السعودية
لقطة نشرها موقع تلفزيون ال بي سي

تتعرض سوريا ولبنان وفلسطين والأردن بداية من اليوم الأربعاء إلى منخفض جوي عملاق، يتوقع أن يصل تأثيره إلى السعودية.

وستستمر العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح لغاية يوم الجمعة المقبل وفق تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان.

و أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تأخير رحلتها إلى ديترويت وإلغاء 3 رحلات كانت ستغادر من مطار الملكة علياء الدولي إلى الدوحة والعقبة وبيروت، والتي كان من المقرر إقلاعها مساء أمس الأربعاء، حيث أن عددًا من المسافرين وطواقم الطائرات لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء هذه الرحلات. 

وتؤكد الشركة على أنه لم يطرأ أي تغيير على جميع رحلاتها القادمة إلى العاصمة عمّان، مشيرةً إلى أن العمليات تسير بشكل طبيعي في مطار الملكة علياء الدولي وذلك بجهود جميع الجهات والكوادر المعنية خلال العاصفة الثلجية .

وفي لبنان نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تحرك مسؤولين للاستعداد لتداعيات العاصفة المتوقعة، وذكرت أن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وجه كتابا إلى جهات عديدة أكد فيه “البقاء في حال جهوزية تامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير والإستعدادات اللازمة، ولا سيما وضع الآليات الضرورية لفتح الطرقات الجبلية التي ستغطيها الثلوج، حرصا على السلامة العامة، وتلافيا لأي ضرر قد ينتج عن العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح التي ستستمر وفق تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية لغاية يوم الجمعة المقبل”.

وفي السعودية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة  تضمن  أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا .

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العلا – العيص – خيبر، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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