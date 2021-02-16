الشارقة : تقسيط وتخفيض التأمين على الكهرباء بنسبة 50% لجميع الفئات

وصرح سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المحفزات التي تقدمها حكومة الشارقة لكافة القطاعات تساهم بشكل كبير في التخفيف من الأزمة وتجاوز القطاعات للتحديات التي واجهتها مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مستمرة في تقديم المحفزات خلال الأشهر القادمة وحتى تجاوز الأزمة نهائياً .

وأكد أن قرار تخفيض التأمين يهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة والتيسير على سكان إمارة الشارقة مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز العلاقة مع المتعاملين والتعرف إلى متطلباتهم ولديها العديد من المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تستفيد منها كافة القطاعات مثل مبادرة استشرني قبل أن تبدأ ومبادرة كفاءة الطاقة والكشف عن التسربات .

وأشار إلى أن المحفزات التي قدمتها الهيئة تضمنت فيما يخص حسابات الأفراد تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 50% للفلل والشقق السكنية على الا تقل قيمته عن 1000 درهم وبالنسبة لحسابات المنشآت التجارية والصناعية تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 1000 درهم للتأمينات التي تتراوح بين 2000 حتى 5000 درهم وتخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة التي تتراوح بين 5001 إلى 10000 بمعدل 2000 درهم وتخفيض التأمين الذي يزيد عن 10001 درهم بمعدل 3000 درهم أما فيما يخص التأمينات التي يتم احتساب التأمين طبقاً لمساحة المنشأة يتم حساب التامين حسب مساحة المنشأة * 50 درهم وبالنسبة للمنشآت التي يتم احتساب التأمين حسب الحمولة يتم احتساب التأمين بالحمولة K.w * 250 درهم .

وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين أن المحفزات الجديدة التي قدمتها الهيئة لدعم القطاعات المختلفة تضمنت تقسيط رسوم التأمين الخاصة بحسابات استهلاك الأفراد والمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية