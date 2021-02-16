بـ 63.70 دولارا للبرميل النفط بأعلى سعر منذ ديسمبر 2019 بدعم آمال التعافي الاقتصادي

حافظ نفط برنت على مكاسبه في آسيا بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من عام مع انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن الطقس المتجمد في تكساس مما أدى إلى تعطيل التدفقات من أكبر رقعة صخرية بالولايات المتحدة. كما قفزت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون أول 2019، مدعومة بآمال التعافي من جائحة كورونا بحسب وكالة الاناضول.

وتترقب أسواق مثل بريطانيا وألمانيا، استئناف الأنشطة الاقتصادية قريبا، ورفع قيود الإغلاق عن المرافق الحيوية، ما يمهد لزيادة الطلب على النفط الخام.

والإثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ?بوريس جونسون، أنه بصدد تقرير الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه ?بريطانيا? الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد تطعيم 15 مليونا من مواطني بلاده.

وعند الساعة (08:12 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.55 بالمئة أو 30 سنتا إلى 63.70 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.78 بالمئة أو 47 سنتا إلى 59.94 دولارا للبرميل الواحد.

كذلك، ما تزال الأسعار تلقى دعما من توترات في الشرق الأوسط بالتحديد بين السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي شنت في أكثر من مناسبة هذا الأسبوع هجمات على أهداف سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 05ر2 دولار، ليبلغ 15ر63 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 10ر61 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 70 سنتاً ليبلغ 13ر63 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتاً، لتبلغ 10ر60 دولار.