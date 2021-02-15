سعر نفط برنت يواصل الارتفاع متجاوزًا 63.5 دولار

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل في بورصة لندن، بنسبة 1.31٪، وبلغت ذروتها عند 63.27 دولارًا للبرميل.

وبحلول الساعة 02:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر برنت بنسبة 1.39%، وجرى تداوله عند مستوى 63.3 دولارًا للبرميل، وارتفع في الوقت ذاته سعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 1.4% إلى 60.2 دولارًا بحسب رويترز.

وقال محلل لدى “فوجيتومي” إن زيادة الآمال المتعلقة بحزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وتخفيف قيود الإغلاق؛ ستعزز الاقتصاد ومستويات الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 1.9% إلى 63.60 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.3% عند 60.85 دولار للبرميل.