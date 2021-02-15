محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

سعر نفط برنت يواصل الارتفاع متجاوزًا 63.5 دولار

تواصل أسعار النفط الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ تجاوز خام “برنت” حاجز 63.5 دولار للبرميل الإثنين، وسط متابعة مستجدات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وجائحة “كورونا”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سعر نفط برنت يواصل الارتفاع متجاوزًا 63.5 دولار

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل في بورصة لندن، بنسبة 1.31٪، وبلغت ذروتها عند 63.27 دولارًا للبرميل.

 

وبحلول الساعة 02:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر برنت بنسبة 1.39%، وجرى تداوله عند مستوى 63.3 دولارًا للبرميل، وارتفع في الوقت ذاته سعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 1.4% إلى 60.2 دولارًا بحسب رويترز.

وقال محلل لدى “فوجيتومي” إن زيادة الآمال المتعلقة بحزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وتخفيف قيود الإغلاق؛ ستعزز الاقتصاد ومستويات الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 1.9% إلى 63.60 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.3% عند 60.85 دولار للبرميل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا