أسعار النفط تقفز فوق 60 دولار مع تساقط الثلوج في تكساس

واشارت بلومبرغ إلى صعود العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5٪ وارتفعت فوق 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي. في غضون ذلك ، ارتفع خام برنت في لندن نحو 64 دولارًا. يقدر التجار أن بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا من الإنتاج في تكساس قد تتأثر بإغلاق الآبار وتعطل النقل البري وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية القاسية.

ولاتزال درجات الحرارة تقل عن 3 تحت الصفر في مناطق عديدة اليوم الاثنين في تكساس.

وتجتاح موجة البرد القطبية أجزاء من الولايات المتحدة وتثير مخاوف من عرقلة الإمدادات من أحد أكبر المنتجين للنفط الصخري في العالم ، في الوقت الذي نالت فيه أسواق النفط الخام والسلع والأسهم دفعة تفاؤل من اللقاحات وآمال تحسن الطلب بعد حزم التحفيز الفيدرالية.

ويشير تقرير بلومبرغ إلى نجاح السعودية في قيادة تحالف أوبك بلاس للتقيد بتخفيضات تاريخية هذا العام ، مما تسبب في عودة المخزونات العالمية التي كانت منتفخة ذات مرة إلى طبيعتها بسرعة، وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 16 بالمئة منذ بداية شباط (فبراير) وحقق خام برنت أربعة أسابيع متتالية من المكاسب بعد.

وظهرت جهود السعودية مع هذا الارتفاع ليبرز النجاح الذي حققته مجموعة أوبك بلاس في استنزاف الفائض الناجم عن انخفاض الطلب الناجم عن الفيروس.

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وعلى صعيد الطلب ، ارتفع الطلب الأمريكي على النفط مع معالجة المصافي لمعظم الخام منذ آذار (مارس) تحسبا لزيادة استخدام البنزين مع تفاؤل بتأثير ايجابي لاتساع حملات اللقاحات هذا الصيف. في غضون ذلك ، سعى الرئيس جو بايدن إلى حشد الدعم لحزمة الإغاثة من الفيروس البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يمكن أن تبقي الملايين في وظائفهم حتى يتم طرح المزيد من اللقاحات على الصعيد الوطني.