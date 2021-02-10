محرر في الموقع by محرر في الموقع

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العراق ينتج 77.6 مليار قدم مكعب من الغاز

العراق ينتج 77.6 مليار قدم مكعب من الغاز من حقول النفط، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق ينتج 77.6 مليار قدم مكعب من الغاز

قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إنه جرى خلال نفس الفترة، إحراق 40.3 مليار قدم مكعب من الغاز، لضعف إمكانات استغلاله.

وتزامنا مع استخراج النفط، يتم استخراج الغاز بشكل مرفق، حيث تعمد الجهات العراقية المختصة إلى إحراق كميات كبيرة منه جراء ضعف الإمكانات التقنية لاستغلاله.

وتلفت الوزارة إلى أنه خلال ديسمبر الماضي وصل إنتاج البلاد من الغاز إلى مليار و194 مليون قدم مكعب يوميا، فيما بلغ إنتاج الغاز السائل، 5709 أطنان يوميا.

ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.

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