النفط يغلق فوق الـ 60 دولاراً

وصعدت عقود خام “برنت” القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام “القياس الأمريكي” غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ كانون الثاني 2020.

وقفز “برنت” و”الخام الأمريكي” أكثر من 60 بالمئة منذ بداية نوفمبر بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة “أوبك+”.

وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في شباط واذار، في أعقاب تخفيضات من أعضاء آخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

ويترقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض”.

وفي الكويت نقلت صحيفة القبس عن مصادر مالية أن ارتفاعات أسعار النفط الأخيرة ووصولها إلى مستوى 60 دولارا للبرميل سيساهم في خفض العجز في السنة المالية 2022-2021 بنسبة %33 إلى 8 مليارات دينار بدلاً من 12.1 مليار دينار. وإذا ما حافظت أسعار النفط على ما حققته من مكاسب خلال الفترة الأخيرة، فستكون لذلك انعكاسات إيجابية على الإيرادات المتوقع ارتفاعها من 10.9 مليارات دينار، وفقا لتقديرات وزارة المالية، لتصل إلى نحو 14.9 مليار دينار بنهاية السنة المالية في ظل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية التي تسيطر على ما يزيد على %83 من إجمالي الإيرادات.