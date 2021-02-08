العراق : خطط لمراجعة عقود الشركات النفطية العالمية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أمس الأحد أن “سياسة الوزارة وخططها تهدف الى تحسين الإنتاج النفطي، والارتقاء بعمل الشركات الوطنية، مع مراجعة لإداء الشركات الأجنبية، وبما يسهم الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف والتحديات الصعبة، من دون المساس باسعار المنتجات النفطية”، مشدداً على “العمل الحثيث لتعظيم الموارد المالية للدولة، بشرط عدم المساس أو التأثير على الاستقرار المالي النسبي للفرد العراقي”.

وتأتي خطط المراجعة ضمن مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود

وابرمت عقود الشركات النفطية العالمية التي تعمل في معظم الحقول النفطية العراقية خلال جولات التراخيص التي جرت منذ العام 2009، وعادت إلى أنظار مجلس النواب الذي يسعى لإجراء مراجعة شاملة لها، بهدف خفض قيمتها التشغيلية لتتناسب مع تراجع أسعار النفط العالمية.

ويقارب إنتاج النفط العراقي حاليا إلى 5 ملايين برميل يومياً، إلا أن ارتفاع الكلفة أمام انخفاض أسعار النفط أصبح يؤثر بقوة على إيرادات العراق النفطية بحسب المسؤولين العراقيين.