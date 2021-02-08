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Posted inطاقة

النفط يتجاوز 60 دولارًا لأول مرة منذ يناير 2020

(رويترز) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بدعم من خفض المعروض من منتجي الخام الرئيسيين، ووسط آمال بتقديم مزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة.

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النفط يتجاوز 60 دولارًا لأول مرة منذ يناير 2020

 

وقال محلل لدى شركة الخدمات المالية “إيه إن زد”، إن تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف عن يناير عزز آمال توفير مزيد من التحفيزات المالية، بحسب وكالة “رويترز”.

ولكن في الوقت نفسه أشار المحللون إلى أن قوة أسعار الخام تشجع منتجي النفط في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، والذي يتزامن معه ضعف الطلب في أوروبا مع تطبيق قيود الإغلاق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 59.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما سجلت مستوى 60.06 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1% عند 57.42 دولار للبرميل.

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