النفط يتراجع 1% مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 52.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتا أمس الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو ما يعادل 1.03 بالمئة إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسبا بواقع سنتين حققته الخميس.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أوندا “تماشيا مع مزيد من الأجواء الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية اليوم في آسيا، تراجع العقدان…”.

وأضاف “يترك الانخفاض هذا الصباح العقدان عند منتصف نطاقيهما في أسبوعين. من المحتمل أن يكونا منكشفين على تصحيحات أعمق إذا أظهرت البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية هذا المساء ارتفاعا غير متوقع”.

وتترقب السوق البيانات الرسمية لمخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة بعد بيانات للقطاع كشفت يوم الأربعاء زيادة مفاجئة 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وعزز تعافي الطلب على الوقود في الصين مكاسب السوق في أواخر العام الماضي بينما تخلفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الانتعاش، لكن ذلك المصدر من الدعم يتبدد إذ أدت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الانتشار.