العراق: خطة لانشاء 925 مشروعاً صناعياً للقطاع الخاص

وقال مدير التنمية الصناعية وكالةً في الوزارة عزيز ناظم عبد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: إن “المديرية مهمتها استقبال الصناعيين وتأسيس المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والاشراف على انشائها”.

واضاف، ان “المديرية لديها خطة اطلقت في حزيران العام الماضي تتضمن تأسيس مشاريع في القطاع الخاص تقدر 925 مشروعاً أُنجز منها 120 مصنعاً”، مبيناً أن “انشاء هذه المصانع جاء بعد استشعار الصناعيين بحاجة السوق الى سلع وطنية وهذه تاتي ايضا استناداً لرؤية وزارة الصناعة والمنهاج الحكومي”.

واشار الى ان “هناك تسهيلات تقدم للصناعيين لخلق مناخ استثماري صناعي واطلاق مبادرات وتطمينات لحماية رؤوس اموال المستثمرين واستقدام الخبراء وتسهيل دخول الخطوط الانتاجية والمستلزمات الضرورية بالانتاج الى البلد” بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتابع، ان “العقبات التي كانت تواجه عمل المديرية هو الاجراءات الروتينية”، لافتاً إلى أن “الوزارة والوزارات الأخرى ماضية بتطبيق الأتمتة الالكترونية من اجل تسهيل التعاملات والاجراءات والحد من الروتين”.