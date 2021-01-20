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Posted inطاقة

أسعار النفط تصعد بدعم من تفاؤل بتحفيز أمريكي قبيل تنصيب بايدن

رويترز: صعدت أسعار النفط حاذية حذو أسواق الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة بدعم من تفاؤل بأن المزيد من التحفيز الحكومي سيعزز في نهاية المطاف النمو الاقتصادي العالمي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسعار النفط تصعد بدعم من تفاؤل بتحفيز أمريكي قبيل تنصيب بايدن

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.90 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 52.98 دولار للبرميل.
وصعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات من جانيت يلين المرشحة لرئاسة وزارة الخزانة قبيل تنصيب بايدن غدا الأربعاء.
وحثت يلين المشرعين على دعم حزمة التحفيز الضخمة التي وعد بها بايدن، وقيمتها 1.9 تريليون دولار، لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، قائلة إن فوائدها ستفوق تكاليف ارتفاع عبء الديون.
ويشعر المستثمرون بتفاؤل أيضا بشأن الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج مصافي التكرير زاد ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع في 2020 .
وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن لديه تفاؤلا حذرا بأن سوق النفط ستتعافى هذا العام من الهبوط في الطلب الذي أثارته الجائحة.
وجاء صعود أسعار النفط اليوم رغم أن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للطلب على النفط في 2021 لكنها أشارت إلى أنه سيتعافى في النصف الثاني من العام إلى متوسط سنوي عند 96.6 مليون برميل يوميا.

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