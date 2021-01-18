سابك تتجه لطرح وحدة البتروكيماويات المتخصصة

وقالت ثلاثة مصادر «إن (سابك) عينت الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال البتروكيماويات في طرح قد يجمع مئات الملايين

من الدولارات.

وقال مصدران «إن الشركة تبحث أيضا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية،وإن بنكي اتش إس بي سي HSBC وجي بي مورجان JPMorgan من بين أولئك الذين هم في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022. وأصبحت المملكة، التي أطلقت الاكتتاب العام الأولي لأرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط لصفقات الطرح الأولي.

وتشجع المملكة المزيد من الإدراج وتسعى لتعميق أسواق رأس المال بموجب إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط.

وأوضحت رويترز أن المصادر امتنعت عن الكشف عن هويتها؛ لأن الأمر لم يعلن بعد. ولم ترد شركة الأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي التجاري على طلب

للتعليق، في حين امتنع جي بي مورغان وإتش إس بي سي عن التعليق. وسابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار،

وتمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.