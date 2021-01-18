مصر: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في البلاد، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال بحسب صحيفة اليوم السابع.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن إنشاء المدينة تناوله السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين، مشيرا إلى أن المدينة من شأنها أن “تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة”، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

ولفت مصطفى صابر أمين عام رابطة جواهرجية مصر، إلى أن القرار يستحق الإشادة وأيد قرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وهو ما سيضعنا على خريطة المنافسة العالمية فى هذه الصناعة الهامة.

وقال «صابر» أن قرار الرئيس جاء على نحو يلبى طموح المستثمرين والعاملين فى هذا القطاع الاقتصادى الهام خاصة وأن توجيهات الرئيس شملت توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.