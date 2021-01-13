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Posted inطاقة

توقع ارتفاع سعر برنت إلى 65 دولاراً صيف 2021

نقلت رويترز عن بنك الاستثمارات جولدمان ساكس إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
توقع ارتفاع سعر برنت إلى 65 دولاراً صيف 2021

وكان التوقع السابق للبنك الأمريكي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام. وقال محللو البنك في مذكرة إن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي وإعلان السعودية عن تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى توقع شح المعروض في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.

وكان البنك قال الأسبوع الماضي إن تعهد السعودية خفض إنتاجها بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاقها مع سائر منتجي «أوبك+» يشير إلى أن الطلب على النفط يضعف عقب الإغلاقات الجديدة الرامية إلى احتواء تفشي كوفيد 19.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 11 شهرا قرب 57 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء بدعم من خطط السعودية لتقييد الإمدادات وهو ما غطى على القلق من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم سيكبح الطلب على الوقود.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 92 سنتا، أو 1.65 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.58 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط الماضي عند 56.75 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا، أو 1.84 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 53.21 دولار للبرميل.

 

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أيضًا أن يهبط 190 ألف برميل يوميًّا في 2021 إلى 11.1 مليون برميل يوميًّا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة التي توقعت هبوطًا قدره 240 ألف برميل يوميًّا.

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