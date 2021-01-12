بـ 55.88 دولار للبرميل، أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات بالسحب من مخزونات الخام الأمريكي

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 55.88 دولار للبرميل، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25

سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 52.50 دولار للبرميل.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي أمس الاثنين، بواقع 68 سنتاً ليصل إلى 55.50 دولار، مقابل 54.82 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وتعرضت أسعار الخام للضغط مع تزايد إصابات كورونا، خاصة بعد أن أعلنت الصين أكبر زيادة في حالات الإصابة منذ 5 أشهر. كما تخضع أوروبا لقيود أكثر صرامة، لمواجهة انتشار السلالة الجديدة للوباء خاصة في بريطانيا.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب أسبوعية بنحو 7.7%، بعد أن قررت السعودية خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً خلال الشهرين المُقبلين.

وعند تسوية تعاملات أمس، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو سنت واحد إلى 52.25 دولار للبرميل، فيما هبط سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% بما يُعادل 33 سنتاً إلى 55.66 دولار للبرميل.