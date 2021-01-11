ثلوج في إسبانيا وموجة حر في اليونان

وأشار تقرير لبي بي سي أن جنوب اسبانيا شهد عاصفة ثلجية أدت إلى فيضانات في الأنهار وشلّ الحركة في مدريد فيما قال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات حتى الآن. وكثفت السلطات الإسبانية جهودها الأحد عقب عاصفة ثلجية، لإزالة الثلوج في مدريد وفي قسم من إسبانيا قبل وصول موجة برد غير مسبوقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب أن موجة حر أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية دفعت باليونانيين الأحد الى تجاهل الحجر المفروض والتوجه إلى الشواطئ والمتنزهات بأعداد كبيرة.

وقال مرصد أثينا الوطني إن درجة الحرارة في مدينة خانيا بجزيرة كريت الجنوبية بلغت 28,3 عند الظهيرة، وهي إحدى أعلى درجات الحرارة في كانون الثاني/يناير منذ خمسين عاما.

While Spain freezes, Greece bask in a heatwave https://t.co/9kUvfapiVf — BBC News (World) (@BBCWorld) January 11, 2021

وفي العادة، تبلغ درجات الحرارة في هذا الوقت من العام في اليونان نحو 15 درجة.

في أثينا، حيث بلغت الحرارة 22 درجة، تدفّق الناس على الشواطئ والساحات والحدائق العامة.

وقال رجل لقناة “سكاي تي في” عند شاطئ كافوري قرب أثينا “الطقس رائع ونحن عالقون في المنزل معظم الوقت”.

وجاءت هذه الرياح الحارة من إفريقيا مصحوبة بكمية كبيرة من الغبار. ويُتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى يوم الأربعاء في هذا البلد.

وكانت الشرطة تراقب الوضع تجنبا لحصول تجمعات كبيرة، وعمل عناصرها المجهزون بمكبرات صوت على تذكير الناس بوجوب الحفاظ على التباعد الجسدي وفرضوا غرامات على من لا يضعون كمامات.

يخضع اليونانيون لحجر منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر وتحاول السلطات تجنب موجة ثالثة من الإصابات بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. والجمعة، مُدّدت لأسبوع إضافيّ القيود التي كان مقررا أن تنتهي في 11 كانون الثاني/يناير.