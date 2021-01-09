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Posted inطاقة

النفط قد يتجاوز 60 دولار بعد الخفض السعودي

رجَّح محللون في مجموعة سيتي المالية في تقرير أن يبلغ سعر خام برنت 59 دولاراً للبرميل صعوداً من توقعاتهم السابقة عند 54 دولاراً.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
النفط قد يتجاوز 60 دولار بعد الخفض السعودي

بلومبيرغ/ قال محلِّلون من مجموعة “سيتي” المالية، إنَّ قرار المملكة العربية السعودية بخفض المعروض الإضافي من النفط الخام، الذي تمَّ الإعلان عنه هذا الأسبوع، يقلِّص الأرصدة العالمية من الخام بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.

ورجَّح المحلِّلون بقيادة إد مورس في تقرير أن يبلغ سعر خام برنت 59 دولاراً للبرميل صعوداً من توقعاتهم السابقة عند 54 دولاراً. وتوقَّعوا أن يتجاوز السعر 60 دولاراً في وقت لاحق من هذا العام، وأن تبلغ الأسعار ذروتها عند 61 دولاراً في الربع الأول من 2022.

وقال المحلِّلون، إنَّ “أوبك” لديها “نظرة تشاؤمية مفرطة للطلب”، والتخفيض الإضافي “قد ينتهي به الأمر إلى زيادة سخونة السوق”.

ولا تزال مخزونات النفط العالمية عند 700 مليون برميل فوق مستويات ما قبل الجائحة. وبحسب محلّلي “سيتي”: “يبدو أنَّ المملكة العربية السعودية قد عادت إلى وضعها التقليدي كمنتج متأرجح، وهو الدور الذي يسمح لها بزيادة الإيرادات إلى أقصى حد بمرور الوقت”.

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