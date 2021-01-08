صمود أسعار النفط مع مواصلة السعودية خفض الإنتاج

رويترز/ استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في 11 شهراً يوم الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية حيث استمر تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج في دعم معنويات السوق.

وارتفع خام برنت 13 سنتاُ أو ما يعادل 0.2% إلى 54.51 دولاراً. فيما لامس خام القياس العالمي 54.90 دولاراً يوم الخميس، وهو الأعلى منذ فبراير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 50.97 دولاراً. وأغلق الخام مرتفعاً 0.4% يوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير عند 51.28 دولار. ويسير كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 5٪ لهذا الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية:”قرار السعودية بإجراء تخفيضات طوعية في إنتاجها يواصل في تقديم الدعم”.

وأضاف: “قوة الأسهم العالمية، مدعومة بوفرة السيولة، حفزت أيضاً عمليات الشراء الجديدة للنفط”، لكنه حذّر من أن أسواق النفط والأسهم قد تشهد تصحيحاً قريباً لأن ارتفاعاتها لا تعكس الوضع الحالي للطلب على الوقود والاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يومياً في فبراير ومارس.

ويوم الخميس، تم شراء وبيع سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التداول التي تديرها شركة بلاتس، وهي كميات قياسية قالت مصادر تجارية إنها قد تعكس نقص المعروض بعد التخفيض المفاجئ.

ورفع بنك “يو بي إس” توقعاته لخام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، في أعقاب التخفيض الأحادي الجانب للمملكة العربية السعودية، والتوقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب في الربع الثاني تزامناً مع انتعاش السفر بسبب إطلاق لقاح فيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية، اليوم الجمعة، مع وصول مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود حيث غضّ المستثمرون أنظارهم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة للتركيز على الآمال في التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي: “من المتوقع أن تظل أسواق النفط في اتجاه صعودي نحو فبراير على خلفية وعد السعودية المفاجئ بخفض الإنتاج”.

وأضاف: “لكن المخاوف من تباطؤ الطلب على البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم بسبب توسع القيود لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 قد تحد من المكاسب”.

هذا وتسبب وباء كورونا في تسجيل أعلى عدد من الوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن، حيث أسفر عن أكثر من 4000 وفاة في يوم واحد، بينما أبلغت الصين عن أكبر ارتفاع في حالات الإصابة اليومية منذ أكثر من خمسة أشهر وقد تمدد اليابان حالة الطوارئ إلى ما بعد منطقة طوكيو الكبرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن مخزونات الوقود قد ارتفعت الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين بمقدار 4.5 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ أبريل.