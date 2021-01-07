محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

شركة المياه الوطنية السعودية تؤكد على قراءة فعلية للعدادات وسلامة احتساب الفواتير

أكدت شركة المياه الوطنية أن 90% من قراءات العدادات تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية ، والباقى يخضع للمراجعة بالقراءة الفعلية لاحقا لتعويض قراءة الحساب التقديري الذي يستند على استهلاك الأشهر السابقة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركة المياه الوطنية السعودية تؤكد على قراءة فعلية للعدادات وسلامة احتساب الفواتير

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ولفتت الشركة في بيان  أن ما تم تداوله حول مواصفات عدادات المياه الذكية والقراءات التقديرية لفواتير المياه، غير صحيح لأن العدادات مطابقة لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وأيضا مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأى عدادات يتم استيرادها يشترط أن تكون مطابقة لهذه المواصفات .

يأتي ذلك بعد أن تردد  أن “القراءات تحتسب بصورة تقديرية لإصدار فواتير المياه”   وأكدت الشركة أن أكثر من 90 في المائة من الفواتير تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية في حين تصدر الفواتير الباقية بناء على معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الماضية (تقديريا) وبشكل آلي وتتم التسوية دوريا بناء على قراءات فعلية علما بأن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود في حال لم تتمكن الشركة من جلب القراءة خلال دورة القراءة المجدولة نظرا لوجود عوائق تمنع الوصول إلى قراءة فعلية.

وأكدت الشركة أنها سوف تستمر في رفع نسبة القراءات الفعلية للوصول إلى 95 في المائة بنهاية الربع الأول من 2021 والوصول إلى أفضل الممارسات بمنتصف العام الجاري. ختاما مبينة حرصها على استمرار العمل في تحسين خدماتها لتحقيق تطلعات عملائها .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا